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Во вторник в Украине будут использованы ограничения электроэнергии. Стало известно, кого это касается

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Во вторник, 25 февраля, будут применены меры по ограничению мощности для бизнеса и промышленности. Время применения ограничений:

05:00-08:00;

15:00–24:00.

Следует подчеркнуть, что эти ограничения не относятся к бытовым потребителям .

Причиной введения этих ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу оборудование, которое повредило враг.

Следует помнить, что энергетики неоднократно призывали украинцев экономно потреблять электроэнергию. Для этого нужно :