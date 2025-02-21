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Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Оккупационная администрация уже несколько лет не способна организовать нормальный вывоз отходов на временно оккупированных территориях Луганщины. Мусор накапливается в городах и селах, полигоны разрастаются, а ядовитые вещества загрязняют воду и почву. Подконтрольные РФ компании, вместо решения проблемы, в присущем им стиле "осваивают" средства, оставляя мусорные свалки без должного контроля", – говорится в сообщении.

Следовательно, россияне заявляют об "экологической реформе" – мол, они построят новые комплексы по переработке мусора. На самом деле это очередная информационная манипуляция, скрывающая настоящую проблему – экологическую катастрофу, разворачивающуюся из-за безответственности представителей оккупационных администраций.

В то же время оккупанты анонсировали строительство трех предприятий по переработке мусора, однако есть большие сомнения, что эти заводы вообще заработают, поскольку оккупационная администрация не имеет соответствующих ресурсов и капитала для реализации таких экологических проектов. Как показывает опыт, выделенные средства просто разворуют, а мусор останется в лучшем случае на старых свалках.

"Оккупанты рассматривают "переработку мусора" только как способ дохода. Новые предприятия, если их и построят, будут подконтрольны российским компаниям, которые будут использовать их для отмывания денег, а не для решения проблемы отходов", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области россияне размещают войска в жилых кварталах, прикрываясь людьми.