Россияне атаковали дронами припортовую инфраструктуру Одесщины
В ночь на 13 февраля российские военные совершили массированную атаку БпЛА по Одесщине.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС и Офис генпрокурора.
В результате вражеских ударов повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры Подунавья. На местах попадания вспыхнули пожары, спасатели их ликвидировали.
Также повреждены жилые дома, учебное заведение и автотранспорт. Пострадала 51-летняя местная жительница, ее госпитализировали.
В Одесском районе поврежден двор частного домовладения.
Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается.
Напомним, утром 13 февраля россияне атаковали дронами Сумы. Вражеские БпЛА были направлены в частный жилищный сектор.
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