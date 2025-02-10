В Одесской области поймали браконьера, который "наловил" рыбы на 150 тысяч гривен

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В Одесской области полицейские разоблачили жителя Вилковской общины в браконьерстве на Белгородском канале реки Дунай

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители совместно с пограничниками и рыбоохранным патрулем разоблачили на Белгородском водном канале реки Дунай недалеко от города Вилково 37-летнего мужчину, который на лодке с помощью лесных сеток совершал незаконный лов рыбы.

У правонарушителя изъяли две сетки общей протяженностью 125 метров и 43 единицы рыбы, среди которой белый амур и карп.

По предварительным подсчетам экспертов, житель Одесской области нанес рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму около 150 тысяч гривен.

За незаконные занятия рыбным промыслом ему грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Одессе женщина-водитель сбила мужчину на пешеходном переходе. От тяжелых травм потерпевший скончался.