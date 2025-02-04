В Одессе задержали дельца, обещавшего за 8000 долларов "помочь" с оформлением инвалидности

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Одессит обещал мужчинам за гонорар повлиять на чиновников в медучреждениях для выдачи документов, которые дают основания получить группу инвалидности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Правоохранители задокументировали одну сделку фигуранта. Он предложил мужчине, который планировал проходить лечение и собирать документы для оформления инвалидности, помощь в получении положительного заключения от врачей за деньги. Для убедительности он сослался на свои связи в медучреждениях и обещал повлиять на них, чтобы выдали документы с нужным диагнозом для получения группы инвалидности. Свои услуги делец оценил в 8000 долларов.

Фигуранта задержали, когда он встретился с парнем, и тот передал ему часть средств в 6500 долларов за решение своего вопроса.

Полицейские изъяли деньги и другие доказательства по делу.

Задержанному объявили подозрение. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Суд назначил 57-летнему фигуранту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и круг лиц, к нему причастных.

Напомним, в Днепропетровской области медики за взятку помогали мужчинам получить фиктивную инвалидность.