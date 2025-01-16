фото: прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В январе 2025 года младший медбрат, готовя тело погибшего военного из Коростенского района к передаче родным для захоронения, срезал с его руки золотое кольцо. В тот же день через несколько часов фигурант сдал украшение в ломбард в городе Малин и получил за него 3900 гривен.

Отсутствие обручального кольца на руке своего мужа заметила вдова. Женщина обратилась к правоохранителям после того, как похоронила защитника.

Сейчас кольцо изъяли, его вернут жене военнослужащего.

Отмечается, что погибший военный служил в ВСУ с 2017 года. Выполнял задание на Донецком, Купянском, Курском направлениях. Дома его ждали сын и жена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области 19-летний парень украл деньги у матери без вести пропавшего бойца ВСУ.