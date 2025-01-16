Снял кольцо с погибшего военного и сдал в ломбард: на Житомирщине задержали работника морга
Правоохранители объявили подозрение работнику морга в Житомирской области, укравшему обручальное кольцо погибшего военнослужащего
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В январе 2025 года младший медбрат, готовя тело погибшего военного из Коростенского района к передаче родным для захоронения, срезал с его руки золотое кольцо. В тот же день через несколько часов фигурант сдал украшение в ломбард в городе Малин и получил за него 3900 гривен.
Отсутствие обручального кольца на руке своего мужа заметила вдова. Женщина обратилась к правоохранителям после того, как похоронила защитника.
Сейчас кольцо изъяли, его вернут жене военнослужащего.
Отмечается, что погибший военный служил в ВСУ с 2017 года. Выполнял задание на Донецком, Купянском, Курском направлениях. Дома его ждали сын и жена.
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области 19-летний парень украл деньги у матери без вести пропавшего бойца ВСУ.