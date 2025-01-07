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В течение 7 месяцев командир собирал с военнослужащих поборы. Его задержали "на горячем"

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Командир одной из воинских частей требовал у подчиненных 30% дополнительных выплат за выполнение боевых задач, мотивируя якобы потребностями воинской части, в частности, на ремонт техники. Тем, кто отказывался платить, 31-летний чиновник угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков в работе, безосновательного перевода в другие подразделения, зоны боевых действий.

Таким образом, с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен. Задержан фигурант во время получения "дани" за декабрь в размере 41 тысячи гривен.

Правоохранители провели обыски в автомобиле командира и по месту его проживания. Изъяли последний денежный побор, мобильные телефоны и банковские карты злоумышленника.

Делка задержали, ему объявили подозрение. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия из Кривого Рога, которое в 2023 году поставило одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков низкого качества.