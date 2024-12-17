В Одесской области во время уроков умер 10-классник

фото: pxhere.com

В одном из сел Березовского района на уроке физкультуры умер 15-летний парень

Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По словам правоохранителей, ученику 10 класса стало плохо на уроке физкультуры. Юноша попросил выйти, а в коридоре упал.

Учителя вызывали медиков, а сами преподаватели пытались оказать ему медицинскую помощь. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть парня.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Причину смерти ребенка установят судмедэксперты.

Напомним, ранее в Ровенской области 16-летний подросток приехал в гости к друзьям и внезапно скончался.