В Одесской области во время уроков умер 10-классник
В одном из сел Березовского района на уроке физкультуры умер 15-летний парень
Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает RegioNews.
По словам правоохранителей, ученику 10 класса стало плохо на уроке физкультуры. Юноша попросил выйти, а в коридоре упал.
Учителя вызывали медиков, а сами преподаватели пытались оказать ему медицинскую помощь. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть парня.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Причину смерти ребенка установят судмедэксперты.
Напомним, ранее в Ровенской области 16-летний подросток приехал в гости к друзьям и внезапно скончался.
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