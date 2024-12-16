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Полицейские объявили подозрение врачу-анестезиологу, действия которой повлекли за собой смерть маленького ребенка в Тернополе

Об этом сообщает Офис генпрокурора и пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В начале августа 2023 года за консультацией к врачу-стоматологу-хирургу обратились родители годовалого мальчика. У него обнаружили множественный кариес зубов и направили на операцию под наркозом, которая прошла в ноябре.

Мальчику, которому был 1 год 10 месяцев, проводились стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Через полтора часа после начала оперативного вмешательства у ребенка начало падать давление. Мальчика доставили в реанимацию. Однако его не смогли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали его смерть.

В ходе проверки полицейские установили, что врач-анестезиолог допустила ребенка к операции с имеющимися противопоказаниями и не назначила никаких других дополнительных обследований или исследований (перед лечением зубов мама сдавала анализы в Бучаче и они обнаружили наличие воспалительных изменений).

По данным судмедэкспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.

Врачу объявили подозрение. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, в ноябре в Черкасской области 5-летний мальчик попал в реанимацию после удаления зубов.