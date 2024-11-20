Чиновники ВСУ "переплатили" 27 млн грн на закупке запчастей к боевым самолетам

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СБУ и НАБУ разоблачили двух чиновников Командования Сил логистики ВСУ на коррупции

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей для украинских боевых самолетов, что нанесло бюджету Украины ущерб на 27,3 млн грн.

Как установило расследование, чиновники Минобороны закупали запчасти по безосновательно высокой стоимости у подконтрольной компании-посредника.

Для победы в тендере фигуранты привлекли еще несколько аффилированных коммерческих структур, в том числе с иностранной регистрацией.

Таким образом, чиновники создали видимость конкурентной борьбы, под видом которой обеспечили контракт с "нужной" компанией.

По имеющимся данным, полученную "сверхприбыль" участники сделки вывели в тень через сеть подконтрольных фирм.

Обоим чиновникам сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается расследование.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили масштабную сделку при закупке одежды для военных на 200 млн грн.