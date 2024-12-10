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10 декабря 2024, 16:34

Пустил "красного петуха" за 100 долларов: в Одесской области предупредили поджог почтового отдела

10 декабря 2024, 16:34
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Главное управление полиции в Одесской области
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25-летний парень совершил поджог почтового отдела в Одесском районе

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Главное управление полиции в Одесской области .

Поиски работы привели 25-летнего мужчину в криминал. В социальных сетях молодой одессит познакомился с "куратором", обещавшим 100 долларов за совершение поджога почты.

Событие произошло в конце ноября этого года. В результате правонарушения никто не пострадал.

Молодого человека задержали правоохранители. В доме, где он жил, была изъята одежда, в которой злоумышленник был во время преступления и мобильный телефон, на который был снят "видеоотчет" для заказчика.

Правоохранители осуществляют проверку на причастность этого лица к подобным правонарушениям в Одесском регионе.

Подобные действия были квалифицированы судом как подозрение в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Напомним, что несколько дней назад правоохранители уже задерживали поджигателей, действовавших по заказу российских спецслужб , на Закарпатье и Полтавщине. Среди фигурантов – 16-летняя девушка, юноши 17 и 20 лет.

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