Пустив "червоного півня" за 100 долларів: на Одещині попередили підпал поштового відділу

Головне управління поліції в Одеській області

Пошуки роботи привели 25-річного чоловіка до криміналу. У соціальних мережах молодий одесит познайомився із "куратором", який обіцяв 100 умовних одиниць за здійснення підпалу пошти.

Про це повідомляє Regionews із посиланням на Головне управління поліції в Одеській області.

Подія сталася наприкінці листопада цього року. У наслідок правопорушення ніхто не постраждав.

Молодика затримали правоохоронці. В оселі, де він мешкав, було вилучено одяг, у якому зловмисник був під час злочину та мобільний телефон, на який було знято "відеозвіт" для замовника.

Наразі правоохоронці здійснюють перевірку на причетність цієї особи до подібних правопорушень в Одеському регіоні.

Подібні дії були кваліфіковані судом як підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до десяти років в’язниці.