Масштабный пожар произошел сегодня утром, 29 ноября, в Одессе. Спустя несколько часов его ликвидировали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Возгорание возникло в летнем заведении отдыха у моря. Отмечается, что из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания.

Почти три часа понадобилось чрезвычайникам для полной ликвидации.

"На месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причины возгорания", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 ноября российская армия совершила очередную массированную атаку БПЛА по Одесщине. Ранения и острую реакцию на стресс получили семь мирных жителей.