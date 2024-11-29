Масштабный пожар в Одессе: возле моря сгорело заведение отдыха
Масштабный пожар произошел сегодня утром, 29 ноября, в Одессе. Спустя несколько часов его ликвидировали
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.
Возгорание возникло в летнем заведении отдыха у моря. Отмечается, что из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания.
Почти три часа понадобилось чрезвычайникам для полной ликвидации.
"На месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причины возгорания", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 29 ноября российская армия совершила очередную массированную атаку БПЛА по Одесщине. Ранения и острую реакцию на стресс получили семь мирных жителей.
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