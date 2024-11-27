10:27  27 ноября
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
08:28  27 ноября
Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену
23:56  26 ноября
Сколько заработала Татьяна Крупа на должности главы Хмельницкой МСЭК: данные НАБУ
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2024, 11:02

Полиция и СБУ в Одессе задержали трех поджигателей админзданий, двое из них - подростки

27 ноября 2024, 11:02
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Одессе задержаны три молодых человека, которые, по информации правоохранителей, выполняли задачи куратора из России, организуя поджоги в разных регионах Украины.

Одним из таких преступлений стал поджог отделения почтовой связи в Одесском районе. Об этом сообщает Regionews со ссылкой на полицию Одесской области.

Среди задержанных – 15-летний подросток, 17-летний юноша и 20-летний мужчина. Младший из группы получил инструкции через мессенджер, где ему предложили вознаграждение за поджог объекта. Для реализации замысла он привлек двух знакомых.

Вечером компания подошла к отделению почты, облила его зажигательной жидкостью и подожгла. Весь процесс они записали на видео, которое должно было служить доказательством для получения обещанных денег.

Полицейские оперативно обнаружили причастных к преступлению, задержав в съемной квартире. В ходе обысков был найден ряд доказательств, включая остатки топливных материалов, мобильные устройства, одежду и другие предметы, подтверждающие их причастность к преступлению.

Следствие также установило, что 17-летний задержанный ранее участвовал в террористическом акте в Киеве. Его передали в управление СБУ в столице, где официально объявили подозрение.

Сегодня 15-летнего подростка и 20-летнего мужчину обвиняют в умышленном уничтожении имущества путем поджога, совершенном группой лиц по сговору. Суд избрал для младшего поджигателя меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а двое старших оказались в следственном изоляторе. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители установили, что задержанные причастны к поджогу еще одного почтового отделения в Николаеве. Решается вопрос о дополнительном уведомлении о подозрении.

Полиция призывает родителей обращать больше внимания на своих детей, их окружение, захват и источники доходов, чтобы предотвратить привлечение к преступной деятельности.

полиция Одесса задержание
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Украина получила финансовую помощь в $4,8 млрд от Всемирного банка
27 ноября 2024, 11:47
Россияне обстреляли Херсон: ранена женщина
27 ноября 2024, 11:35
Мужчина, которого узнали на видео с террористом "Моторолой", получил 10 лет тюрьмы
27 ноября 2024, 11:26
С начала войны более 40 генералов ВСУ уволены из-за состояния здоровья, - "Радио Свобода"
27 ноября 2024, 11:10
В Харьковской области пограничники сожгли танки, бронетехнику и пушки россиян
27 ноября 2024, 11:10
Суд в Хмельницкой области вынес приговор военному, который застрелил своего командира
27 ноября 2024, 10:48
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
27 ноября 2024, 10:27
Теракт возле здания полиции в Житомире: задержаны пять подозреваемых, среди них есть несовершеннолетние
27 ноября 2024, 10:12
Россияне выпустили по Украине почти 90 дронов: как отработала ПВО
27 ноября 2024, 09:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Тимофей Милованов
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Все блоги »