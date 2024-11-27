Полиция и СБУ в Одессе задержали трех поджигателей админзданий, двое из них - подростки

В Одессе задержаны три молодых человека, которые, по информации правоохранителей, выполняли задачи куратора из России, организуя поджоги в разных регионах Украины.

Одним из таких преступлений стал поджог отделения почтовой связи в Одесском районе. Об этом сообщает Regionews со ссылкой на полицию Одесской области.

Среди задержанных – 15-летний подросток, 17-летний юноша и 20-летний мужчина. Младший из группы получил инструкции через мессенджер, где ему предложили вознаграждение за поджог объекта. Для реализации замысла он привлек двух знакомых.

Вечером компания подошла к отделению почты, облила его зажигательной жидкостью и подожгла. Весь процесс они записали на видео, которое должно было служить доказательством для получения обещанных денег.

Полицейские оперативно обнаружили причастных к преступлению, задержав в съемной квартире. В ходе обысков был найден ряд доказательств, включая остатки топливных материалов, мобильные устройства, одежду и другие предметы, подтверждающие их причастность к преступлению.

Следствие также установило, что 17-летний задержанный ранее участвовал в террористическом акте в Киеве. Его передали в управление СБУ в столице, где официально объявили подозрение.

Сегодня 15-летнего подростка и 20-летнего мужчину обвиняют в умышленном уничтожении имущества путем поджога, совершенном группой лиц по сговору. Суд избрал для младшего поджигателя меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а двое старших оказались в следственном изоляторе. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители установили, что задержанные причастны к поджогу еще одного почтового отделения в Николаеве. Решается вопрос о дополнительном уведомлении о подозрении.

Полиция призывает родителей обращать больше внимания на своих детей, их окружение, захват и источники доходов, чтобы предотвратить привлечение к преступной деятельности.