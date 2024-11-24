Дипломат рассказал о решении Турции, которое спасло Одессу и Николаев от российской оккупации

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В начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину Турция перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Это помешало России использовать свое преимущество на море для захвата таких крупных городов на юге Украины, как Одесса и Николаев

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Укринформу", передает RegioNews.

Дипломат называет это решение Турции одним из ключевых этапов обороны Украины в начале полномасштабной войны. Перекрытие проливов произошло в соответствии с Конвенцией Монтре. Этот документ предусматривает, что военные корабли находящихся в состоянии войны государств, не могут проходить через проливы, за исключением случаев возвращения на свою базу.

Василий Боднар убежден, что закрытие Турцией проливов помешало России воспользоваться своим преимуществом на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, как планировали в Москве.

Также посол подчеркнул, что Турция во время войны стала важным транспортным хабом для Украины. Речь идет о так называемом "транспортном безвизе".

"В настоящее время продолжается транспортный безвиз. Без лицензий и разрешений наши компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне нужные Украине грузы", — отметил дипломат.

Напомним, в октябре во время одного из обстрелов Одесской области пострадал гражданин Турции.