Дипломат розповів про рішення Туреччини, яке врятувало Одесу та Миколаїв від російської окупації

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На початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Туреччина перекрила протоки Босфор і Дарданелли. Це завадило Росії використати свою перевагу на морі для захоплення таких великих міст на півдні України, як Одеса та Миколаїв

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар у інтерв'ю "Укрінформу", передає RegioNews.

Дипломат називає це рішення Туреччини одним із ключових етапів оборони України на початку повномасштабної війни. Перекриття проток відбулося відповідно до Конвенції Монтре. Цей документ передбачає, що військові кораблі держав, які перебувають у стані війни, не можуть проходити через протоки, за винятком випадків повернення на свою базу.

Василь Боднар переконаний, що закриття Туреччиною проток перешкодило Росії скористатися своєю перевагою на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, як планували у Москві.

Також посол наголосив, що Туреччина під час війни стала важливим транспортним хабом для України. Йдеться про так званий "транспортний безвіз".

"Нині триває транспортний безвіз. Без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять із турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі", — зазначив дипломат.

Нагадаємо, у жовтні під час одного з обстрілів Одеської області постраждав громадянин Туреччини.