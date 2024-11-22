Залп до 23 ракет: в Черном море находятся 6 российских ракетоносителей
По состоянию на утро 22 ноября в Черном море россияне держат 28 кораблей, из которых 6 являются носителями "Калибров" с общим залпом до 23 ракет
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.
"В Черном море 28 вражеских кораблей, из которых 6 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 23 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Напомним, 21 ноября российская армия потеряла на фронте 1050 солдат, 8 крылатых ракет и 32 единицы автомобильной техники.
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