Российские войска ударили по Одессе "шахедами": ранен человек, повреждена инфраструктура, возникли пожары

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В ночь на воскресенье, 10 ноября, российские войска в очередной раз атаковали Одесщину ударными БПЛА. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, пострадал человек

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Он уточнил, что российские террористы снова совершили массированную атаку дронами в Одессу и район.

"В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. На некоторых локациях возникли пожары. Предварительно — пострадал один человек", — говорится в сообщении.

В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Напомним, ночью 9 ноября российские военные совершили массированную атаку с помощью БПЛА по Одесщине. Погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет.