Россияне ночью нанесли ракетный удар по Одесщине: подробности о последствиях от ОВА

фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска атаковали Одесскую область в ночь на 25 сентября. Враг применил ракету Х-59/69

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Глава ОВА проинформировал, что в Одесском районе ракета попала по открытой территории, в результате чего произошло возгорание сухой травы на площади 100 м кв.

Спасатели пожар оперативно ликвидировали.

Кипер также сообщил, что обломками ракеты повреждены два двигавшихся рядом грузовика. Люди в результате очередной российской атаки не пострадали.

Напомним, в ночь на 25 сентября российские войска нанесли по Украине удары авиационными и баллистическими ракетами. Также враг запустил более 30 ударных дронов типа "шахед". Военным удалось сбить большинство воздушных целей врага.