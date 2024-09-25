В Херсонской области в результате российских обстрелов получили ранения 18 человек

фото: Херсонская ОВА

В Херсонской области за прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб и еще 18 получили ранения

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews.

В частности, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Белозерка, Бургунка, Велетенское, Станислав, Садовое, Понятовка, Томина Балка, Широкая Балка, Золотая Балка, Змиевка, Одрадокаменка, Новорайск, Новая Камянка, Суханово, Хрещенко Монастырское и Херсон.

Российские войска попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, банковское учреждение, офисное помещение, жилые кварталы населенных пунктов, в том числе многоэтажку и 16 частных домов.

Также захватчики повредили газопровод, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.

Из-за российской агрессии один человек погиб и еще 18 были ранены.

По словам Прокудина, во время российской ночной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили в Херсонской области один дрон типа Shahed-131/136.

Напомним, в ночь на 25 сентября российские войска нанесли по Украине удары авиационными и баллистическими ракетами. Также враг запустил более 30 ударных дронов типа "шахед". Военным удалось сбить большинство воздушных целей врага.