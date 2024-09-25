В больнице скончался мужчина, который был ранен в результате российского удара по Кривому Рогу

фото: Днепропетровская ОВА

В Кривом Роге увеличилось количество жертв российского удара 21 сентября - в больнице скончался 50-летний мужчина

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Медики сделали все, что могли. Впрочем, к сожалению, спасти пациента не удалось", – написал глава ОВА.

Лисак также сообщил, что россияне обстреливали Никопольский район вечером, ночью и утром. Враг применял дроны-камикадзе и артиллерию.

Зафиксировано попадание в Никополе и Марганецкой общине. Поврежден частный дом. Погибших и пострадавших нет.

Также звучали взрывы в Синельниковском районе. Там из-за российской атаки занялось неэксплуатируемое здание. Пожар спасатели успокоили. Люди невредимы.

Напомним, в ночь на 21 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Днепру и Кривому Рогу. В результате атаки в Кривом Роге погибли три человека: две женщины 75 и 79 лет и 12-летний мальчик.