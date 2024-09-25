Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами: сколько вражеских целей уничтожило ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 сентября российские войска нанесли по Украине удары авиационными и баллистическими ракетами. Также враг запустил более 30 ударных дронов типа "шахед"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, как отмечается в сообщении, оккупанты атаковали Харьковщину зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, Одесщину – четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Также враг запустил 32 ударных дрона.

В результате противовоздушного боя украинские военные уничтожили 28 беспилотников и четыре управляемых авиаракета Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локационно потеряны, информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона работала в десяти областях – Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате сегодняшнего авиаудара по Харькову возросло до 34, три человека погибли.