На Запорожье нашли невзорвавшуюся 500-килограммовую российскую авиабомбу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

В спасательном ведомстве рассказали, что бомбу обнаружили жители одного из населенных пунктов Запорожского района на территории дачного кооператива.

Боеприпас был идентифицирован как авиабомбу ФАБ-500.

С помощью спецтехники специалисты изъяли боеприпас, транспортировали в специально подготовленное место и уничтожили.

Напомним, 23 сентября поздно вечером россияне нанесли шесть авиационных ударов по Запорожью. Известно об одном погибшем и семи пострадавших.