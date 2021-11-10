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10 ноября 2021, 14:17

СБУ в Днепре задержала врача, который продавал сертификаты о COVID-вакцинации

10 ноября 2021, 14:17
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины в Днепре заблокировала схему фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19. Покупателям фейковых сертификатов грозит уголовная ответственность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным службы безопасности, правоохранителям удалось установить врача, который "продуцировал" до 30 фейковых сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему "eHealth" он брал по 2,5 тыс. грн с "клиента".

Организовал схему врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города. Фейковые сертификаты выдавал, в основном, одиноким гражданам, которые не желали прививаться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дія", клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом, работникам местных предприятий.

Как сообщили в СБУ, персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения "eHealth" через комплексную медицинскую информационную систему "Каштан", а вакцину списывал. Просуществовала эта схема несколько месяцев.

Правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из "оптовых" сделок во время передачи первого транша за 9 поддельных сертификатов о вакцинации.

В ходе обысков, проведенных по месту работы и фактического проживания злоумышленника, обнаружены и изъяты печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе и те, которыми заверяют результаты лабораторных исследований; бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни; 50 тыс. гривен; черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

После выявления граждан, персональные данные которых были незаконно внесены в систему "eHealth", СБУ будет инициировать аннулировании их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности за противоправные действия.

Как сообщалось, на территории Львовской и Запорожской областей правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные COVID-сертификаты и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

СБУ Днепр подделка covid-сертификат

 
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