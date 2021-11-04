Высший антикорсуд согласился отпустить под залог вице-мэра Одессы

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Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС, следственный судья отказала в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины относительно Одесского вице-мера.

В то же время на вицемера возложен ряд обязательств: прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, которые осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, прокурора, суда; не покидать населенный пункт (город Одесса), в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективам НАБУ, прокурора или суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и с другими подозреваемыми за пределами уголовного производства; воздерживаться от посещения любых помещений, принадлежащих или используемых Одесской областной прокуратурой, а также определенными в постановлении следственного судьи предприятиями и обществами за пределами уголовного производства; сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязательств-до 5 декабря 2021 года включительно.

Одесского мэра и ряд должностных лиц и бизнесменов подозревают в участии в деятельности организованной преступной группировки под руководством Владимира Галантерника. По мнению детективов НАБУ, группировка нанесла бюджету города ущерб на 689 миллионов гривен.