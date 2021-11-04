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04 листопада 2021, 10:58 28

Вищий антикорсуд погодився відпустити під заставу віце-мера Одеси

04 листопада 2021, 10:58 28
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з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 39 967 200 гривень. заступникові одеського міського голови – керуючому справами Одеської міської ради Олегові Бриндаку

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС, слідчий суддя відмовила у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України щодо одеського віцемера.

Водночас на віцемера покладено низку зобов'язань: прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора, суду; не залишати населений пункт (місто Одеса), в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та з іншими підозрюваними поза межами кримінального провадження; утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які використовуються Одеською обласною прокуратурою, а також визначеними в ухвалі слідчого судді підприємствами та товариствами поза межами кримінального провадження; здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Термін дії зобов'язань – до 5 грудня 2021 року включно.

Одеського мера та низку посадовців і бізнесменів підозрюють в участі в діяльності організованого злочинного угрупування під керівництвом Володимира Галантерника. На думку детективів НАБУ, угрупування завдало бюджету міста шкоди на 689 мільйонів гривень.

мер Одеса НАБУ ВАКС

 
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