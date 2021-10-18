09:04  18 октября
COVID в Украине: за сутки выявили более 9,5 тысяч случаев заражения
10:13  18 октября
В регионах "красной" зоны нужно ускорить вакцинацию - Минздрав
08:09  18 октября
На Донбассе за сутки зафиксировали четыре нарушения, боевики били из гранатометов
UA | RU
UA | RU
18 октября 2021, 10:28 108

В "красной" Одессе готовят новые больницы для пациентов с COVID-19

18 октября 2021, 10:28 108
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

С 18 октября Одесса находится в "красной" карантинной зоне, в городе готовят больницы для пациентов с COVID-19

Как пишет RegioNews, об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook.

"Продолжается работа по подготовке отделений для ковидных пациентов. Палаты общей и интенсивной терапии, отвечающие всем санитарным нормам, новое высокотехнологичное оборудование и инструментарий дают возможность оказывать помощь самым тяжелым пациентам", — написал он.

Мэр добавил, что в городской больнице №1 выделят еще 20 койко-мест.

"Технические возможности позволяют говорить о перспективе увеличения количества мест, если того потребует ситуация. Но по-прежнему остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти", — заявил Труханов.

Напомним, что с 18 октября в Одессе действует "красная" зона карантина. Здесь могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.

коронавирус Одесса Геннадий Труханов больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua