В "красной" Одессе готовят новые больницы для пациентов с COVID-19

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С 18 октября Одесса находится в "красной" карантинной зоне, в городе готовят больницы для пациентов с COVID-19

Как пишет RegioNews, об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook.

"Продолжается работа по подготовке отделений для ковидных пациентов. Палаты общей и интенсивной терапии, отвечающие всем санитарным нормам, новое высокотехнологичное оборудование и инструментарий дают возможность оказывать помощь самым тяжелым пациентам", — написал он.

Мэр добавил, что в городской больнице №1 выделят еще 20 койко-мест.

"Технические возможности позволяют говорить о перспективе увеличения количества мест, если того потребует ситуация. Но по-прежнему остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти", — заявил Труханов.

Напомним, что с 18 октября в Одессе действует "красная" зона карантина. Здесь могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.