В Украине стало больше "красных" зон карантина: список ограничений

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С 18 октября в Украине в пяти областях действует "красная" зона карантина - в этих регионах вводятся максимальные ограничения

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении министра кабинета министров Украины Олега Немчинова.

"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей", - отметил Немчінов.

В указанных областях предусмотрено введение в регионе ряда ограничений. В частности, запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.

В то же время в "красной" зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.

Ограничений для транспорта в таких зонах нет, однако местные власти могут ввести их по своему усмотрению.

Напомним, что с 15 октября Херсонская область находится в красном уровне эпидемической опасности.