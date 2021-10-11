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11 октября 2021, 11:59 216

На Франковщине от ножевого ранения в грудь погиб ветеран АТО

11 октября 2021, 11:59 216
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Фото: из открытых источников
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На Ивано-Франковщине возле одного из местных заведений торговли между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт. В результате инцидента мужчина ударил ножом в грудь ветерана АТО и скрылся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Известно, что товарищ пострадавшего вызвал медиков и полицию. На место немедленно прибыл наряд полиции, который обнаружил пострадавшего с телесными повреждениями и сразу же доставил его в больницу.

Мужчина от полученных травм скончался в больнице", - рассказали в полиции.

Полицейские оперативно установили личность обидчика и задержали его в процессуальном порядке. За содеянное 41-летнему местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает "Суспильне", в Надвирнянской центральной районной больнице, что на Ивано-Франковщине, от ножевого ранения в грудь умер участник боевых действий Василий Попадич.

"Хирурги проводили операцию, делали все для того, чтобы спасти Василия. Запустили сердце, потому что его привезли в состоянии клинической смерти. Вчера на аппарате искусственной вентиляции легких он был стабильно тяжелый, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье в 03:00 он умер", - сказал председатель Надворнянской общины Зиновий Андреевич.

Василия Попадича похоронят 12 октября в 11:00 в Надворной.

Напомним, ранее в Одессе 22-летний местный житель напал с ножом на полицейского и порезал ему руку. Задерживали нарушителя в забаррикадированной квартире с помощью спецназа.

военные конфликт АТО нападение Ивано-Франковская область

 
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