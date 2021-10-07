В Одессе мужчина ударил ножом в грудь человека за украденные носки

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В Приморском районе Одессы между мужчинами завязалась драка, в ходе которой одессит ударил 27-летнего потерпевшего ножом в грудь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

Следователи установили, что одессит увидел, как знакомая продавщица обвиняет покупателя в том, что он якобы украл носки.

Правонарушитель вмешался в спор - слово за слово и между мужчинами завязалась драка, в ходе которой злоумышленник ударил 27-летнего потерпевшего ножом в грудь", - рассказали в полиции.

Раненого госпитализировали, а нападавший скрылся и спрятался в подвале одного из складских помещений неподалеку. Именно там через несколько часов правоохранители его задержали и изъяли орудие преступления.

За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений подозреваемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе 22-летний местный житель напал с ножом на полицейского и порезал ему руку. Задерживали нарушителя в забаррикадированной квартире с помощью спецназа.