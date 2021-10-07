08:46  07 октября
В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19
10:13  07 октября
Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде
08:06  07 октября
На Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
07 октября 2021, 13:44 5

В Одессе мужчина ударил ножом в грудь человека за украденные носки

07 октября 2021, 13:44 5
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Приморском районе Одессы между мужчинами завязалась драка, в ходе которой одессит ударил 27-летнего потерпевшего ножом в грудь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

Следователи установили, что одессит увидел, как знакомая продавщица обвиняет покупателя в том, что он якобы украл носки.

Правонарушитель вмешался в спор - слово за слово и между мужчинами завязалась драка, в ходе которой злоумышленник ударил 27-летнего потерпевшего ножом в грудь", - рассказали в полиции.

Раненого госпитализировали, а нападавший скрылся и спрятался в подвале одного из складских помещений неподалеку. Именно там через несколько часов правоохранители его задержали и изъяли орудие преступления.

За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений подозреваемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе 22-летний местный житель напал с ножом на полицейского и порезал ему руку. Задерживали нарушителя в забаррикадированной квартире с помощью спецназа.

оружие нападение полиция Одесса товары

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэр в "шоколаде" : как главе Мелитополя удалось превратить город в "прачечную" областного масштаба
Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua