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07 жовтня 2021, 13:44 5

В Одесі чоловік вдарив ножем в груди людину за вкрадені шкарпетки

07 жовтня 2021, 13:44 5
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Фото: з відкритих джерел
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У Приморському районі Одеси між чоловіками зав’язалася бійка, в ході якої одесит ударив 27-річного потерпілого ножем у груди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №1.

Слідчі встановили, що одесит побачив, як знайома продавчиня звинувачує покупця у тому, що він нібито вкрав шкарпетки.

Правопорушник втрутився у суперечку - слово за слово між чоловіками зав’язалася бійка, в ході якої зловмисник ударив 27-річного потерпілого ножем у груди", - розповіли у поліції.

Пораненого госпіталізували, а нападник втік і сховався в підвалі одного зі складських приміщень неподалік. Саме там за кілька годин правоохоронці його затримали та вилучили знаряддя злочину.

За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі 22-річний місцевий мешканець напав з ножем на поліцейського та порізав йому руку. Затримували порушника у забарикадованій квартирі за допомогою спецназу.

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