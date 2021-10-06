В Одессе мужчина порезал руку полицейскому, на его задержание вызвали спецназ

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В Одессе 22-летний местный житель напал с ножом на полицейского и порезал ему руку. Задерживали нарушителя в забаррикадированной квартире с помощью спецназа

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина забрался на забор одного из подразделений полиции на проспекте Шевченко и стал бросать камни по автомобилям правоохранителей. Свои действия местный житель сопровождал криками и угрозами.

Когда же полицейские попытались пресечь противоправные действия мужчины, он порезал одному из них руку ножом и убежал, забаррикадировавшись в квартире, которую арендовал неподалеку", - сообщили в полиции.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции и бойцы батальона полиции особого назначения. С согласия хозяйки квартиры полицейские попытались зайти внутрь помещения, и тогда подозреваемый бросился к одному из спецназовцев и ударил ножом в грудь. Благодаря защитному снаряжению правоохранитель не пострадал.

"Для пресечения противоправных действий полицейскими было применено устройство травматического действия. Злоумышленник получил ранение в грудь, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавили правоохранители.

Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских один из них погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" на улице Независимости. Двое правоохранителей были в отпуске и гражданской одежде. Второго пострадавшего доставили в реанимацию, сейчас он находится в областной больнице.