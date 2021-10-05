В Одессе в ров упал бетоносмеситель: водитель сбежал
Во вторник, 5 октября, в Одессе на улице Бугаевской бетоносмеситель съехал с проезжей части и провалился в ров
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Vgorode.
Водитель не смог справиться с управлением и выехал на обочину. Одно из колес бетоносмесителя попало в отвод для ливневых вод и машина перевернулась.
После инцидента водитель вылез из кабины и скрылся. На место ДТП пригнали другой бетоносмеситель, чтобы откачать раствор.
Представители компании, которой принадлежит спецтехника, сообщили, что понятия не имеют о том, как произошла авария.
Также на месте работали правоохранители. Они выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, недавно в Киевской области грузовик врезался в поезд.
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