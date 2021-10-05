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05 октября 2021, 16:56 101

В Одессе в ров упал бетоносмеситель: водитель сбежал

05 октября 2021, 16:56 101
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Фото: Vgorode
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Во вторник, 5 октября, в Одессе на улице Бугаевской бетоносмеситель съехал с проезжей части и провалился в ров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Vgorode.

Водитель не смог справиться с управлением и выехал на обочину. Одно из колес бетоносмесителя попало в отвод для ливневых вод и машина перевернулась.

После инцидента водитель вылез из кабины и скрылся. На место ДТП пригнали другой бетоносмеситель, чтобы откачать раствор.

Представители компании, которой принадлежит спецтехника, сообщили, что понятия не имеют о том, как произошла авария.

Также на месте работали правоохранители. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, недавно в Киевской области грузовик врезался в поезд.

Украина Одесса транспорт авто авария

 
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