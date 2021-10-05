В Одессе в ров упал бетоносмеситель: водитель сбежал

Фото: Vgorode

Во вторник, 5 октября, в Одессе на улице Бугаевской бетоносмеситель съехал с проезжей части и провалился в ров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Vgorode.

Водитель не смог справиться с управлением и выехал на обочину. Одно из колес бетоносмесителя попало в отвод для ливневых вод и машина перевернулась.

После инцидента водитель вылез из кабины и скрылся. На место ДТП пригнали другой бетоносмеситель, чтобы откачать раствор.

Представители компании, которой принадлежит спецтехника, сообщили, что понятия не имеют о том, как произошла авария.

Также на месте работали правоохранители. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, недавно в Киевской области грузовик врезался в поезд.