В Киевской области грузовик врезался в поезд

Фото: Нацполиция

В Киевской области на Фастовщине произошла авария с участием поезда и грузовика

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Согласно данным правоохранителей, ДТП произошло около 14 часов.

"Грузовик "DAF" направлялась из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что по предварительной версии правоохранителей, авария могла произойти из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити.