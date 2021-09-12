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12 сентября 2021, 18:14 159

В Киевской области грузовик врезался в поезд

12 сентября 2021, 18:14 159
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области на Фастовщине произошла авария с участием поезда и грузовика

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Согласно данным правоохранителей, ДТП произошло около 14 часов.

"Грузовик "DAF" направлялась из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что по предварительной версии правоохранителей, авария могла произойти из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити.

Украина Киев поезд авария Киевская область

 
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