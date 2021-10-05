В Одесі у канаву впав бетонозмішувач: водій втік

Фото: Vgorode

У вівторок, 5 жовтня, в Одесі на вулиці Бугаєвській бетонозмішувач з'їхав з проїжджої частини і провалився у рів

Про це пише RegioNews з посиланням на Vgorode.

Водій не зміг впоратися з керуванням і виїхав на узбіччя. Одне з коліс бетонозмішувача потрапило у відведення для зливових вод і машина перекинулася.

Після інциденту водій виліз із кабіни і втік. На місце ДТП пригнали інший бетонозмішувач, щоб відкачати розчин.

Представники компанії, якій належить спецтехніка, повідомили, що уяви не мають про те, як сталася аварія.

Також на місці працювали правоохоронці. Вони з'ясовують всі обставини ДТП.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області вантажівка врізалася у потяг.