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18 сентября 2021, 16:05 456

В Одессе в ДТП с участием полицейского погиб человек

18 сентября 2021, 16:05 456
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Фото: Нацполиция
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В Суворовском районе Одессы в результате столкновения между двумя автомобилями погиб водитель одного авто, за рулем второго авто находился сотрудник полиции вне службы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

Событие произошло сегодня, 18 сентября, около шести часов утра на улице Семена Палия. По предварительной информации, автомобилем "MAZDA" управлял 25-летний сотрудник полиции вне службы, который проехал на красный свет светофора. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки, где проверят на наличие алкоголя в крови.

Как отмечается, в результате столкновения между автомобилями "KIA" и "MAZDA" водитель "KIA", 1955 года рождения, погиб.

Полиция возбудила уголовное дело. Материалы производства затем передадут в Государственное бюро расследований.

Напомним, на Сумщине произошло ДТП, в результате которой погибли три человека, еще одна находится в больнице в тяжелом состоянии.

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