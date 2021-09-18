В Одессе в ДТП с участием полицейского погиб человек

Фото: Нацполиция

В Суворовском районе Одессы в результате столкновения между двумя автомобилями погиб водитель одного авто, за рулем второго авто находился сотрудник полиции вне службы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

Событие произошло сегодня, 18 сентября, около шести часов утра на улице Семена Палия. По предварительной информации, автомобилем "MAZDA" управлял 25-летний сотрудник полиции вне службы, который проехал на красный свет светофора. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки, где проверят на наличие алкоголя в крови.

Как отмечается, в результате столкновения между автомобилями "KIA" и "MAZDA" водитель "KIA", 1955 года рождения, погиб.

Полиция возбудила уголовное дело. Материалы производства затем передадут в Государственное бюро расследований.

Напомним, на Сумщине произошло ДТП, в результате которой погибли три человека, еще одна находится в больнице в тяжелом состоянии.