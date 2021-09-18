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18 сентября 2021, 12:38 392

На Сумщине в ДТП погибли три человека

18 сентября 2021, 12:38 392
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Фото: Нацполиция
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На Сумщине произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Авария произошла вчера около 23:50, на автодороге Сумы – Киев – Юнаковка, недалеко от села Штеповка. Тогда произошло столкновение автомобиля Toyota Highlander с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

В результате столкновения три пассажира Toyota Highlander, а именно - 41-летняя женщина и 45-летний и 41-летний мужчина - от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель легковушки доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, что на днях на Хмельнитчине в ДТП погибли три человека.

Украина ДТП Сумы авария Сумская область

 
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