В Одесі у ДТП за участі поліцейського загинула людина

Фото: Нацполіція

В Суворовському районі Одеси внаслідок зіткнення між двома легковими автомобілями загинув водій одного авто, за кермом другого авто перебував працівник поліції поза службою

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації ГУ НП в Одеській області.

Подія сталася сьогодні, 18 вересня, близько шостої години ранку на вулиці Семена Палія. За попередньою інформацією, автомобілем "MAZDA" керував 25-річний працівник поліції поза службою, який проїхав на червоне світло світлофора. Його доставили до лікарні з травмою голови та грудної клітини, де перевірять на наявність алкоголю в крові.

Як зазначається, внаслідок зіткнення між автомобілями "KIA" та "MAZDA" водій "KIA", 1955 року народження, загинув.

Поліція порушила кримінальну справу. Матеріали провадження потім передадуть до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, на Сумщині сталася ДТП, внаслідок якої загинуло троє осіб, ще одна перебуває в лікарні у тяжкому стані.