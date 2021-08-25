В Одесі чоловік відкрив вогонь з багатоповерхівки і поранив дитину

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В Одесі на вулиці Генерала Бочарова чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки

Як повідомило видання "Одеса INFO", поранення отримала дитина, пише RegioNews.

Чоловік стріляв зі зброї під патрон Флобера. Він відкрив вогонь нібито через крики дітей під вікном.

"Він вийшов їх заспокоїти, вони на нього напали, він вистрілив. Поліція не реагувала на виклик", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на сайті поліції інформації про стрілянину поки немає.

Нагадаємо, що у Київській області чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць у цирку.