В Одессе из окна многоєтажки выпал трехлетний ребенок

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В Одессе из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одессы.

Предварительно установлено, что ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки по улице Генуэзской. Для установления обстоятельств трагедии на месте работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

Решается вопрос о начале уголовного производства по ч.1. статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несастный случай".

Напомним, что недавно в Запорожской области ребенок выпал из окна 5 этажа и выжил