В Одесі з відкна багатоповерхівки випав тритрічний хлопчк
В Одесі з вінка багатоповерхівки випада 3-річна дитина
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеси
Попередньо встановлено, що дитина випала з вікна квартири на третьому поверсі багатоповерхівки на вулиці Генуезькій. Для встановлення обставин трагедії на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Нагадаємо, що нещодавно у Запорізькій області дитина випала з вікна 5 поверху та вижила
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