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15 серпня 2021, 15:19 5

В Одесі з відкна багатоповерхівки випав тритрічний хлопчк

15 серпня 2021, 15:19 5
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з відкритих джерел
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В Одесі з вінка багатоповерхівки випада 3-річна дитина

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеси

Попередньо встановлено, що дитина випала з вікна квартири на третьому поверсі багатоповерхівки на вулиці Генуезькій. Для встановлення обставин трагедії на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що нещодавно у Запорізькій області дитина випала з вікна 5 поверху та вижила

Одеса поліція нещасний випадок Будинок

 
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