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09 августа 2021, 20:16 66

Полция и СБУ на Одещине накрыли наркодиллеров з 60 килограммами кокаин

09 августа 2021, 20:16 66
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Одесские полицейские вместе с коллегами правоохранителями из Службы безопасности Украины при участии управления Госпогранслужбы задержали в порту "Южный"(Одесская область-ред.) трех наркодилеров с крупной партией кокаина, которую те планировали доставить в страны ЕС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Установлено, что к контрабанде причастны три человека-граждане Украины, Албании и Румынии. "Товар" прибыл в порт "Южный" из Республики Эквадор в одном из контейнеров с бананами.

Они были задержаны при попытке вывоза партии наркотиков из порта. Во время осмотра автомобиля изъяли более 60 кг кокаина. По предварительным данным, стоимость изъятого по ценам "черного рынка" достигает 10 млн долл. США.

Кроме того, установлено, что наркотики задержанные планировали переправить в страны Европейского Союза.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) и ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управления СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12-ти лет.

Напомним, что недавно на Буковине разоблачен бывший милиционер, которіый продавал наркотики: на 200 тыс. грн ежемесячно

СБУ наркотики полиция Одесская область Госпогранслужба

 
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