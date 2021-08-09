Поліція та СБУ на Одещині накрила наркодилерів з 60 кілограмами кокаїну

Одеські поліцейські разом з колегами правоохоронцями з Служби безпеки України за участю управління Держприкордонслужби затримали в порту "Південний"(Одеська область-ред.) трьох наркодилерів з великою партією кокаїну, яку ті планували доправити до країн ЄС

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Встановилено, що до контрабанди причетні троє осіб-громадяни України, Албанії та Румунії. "Товар" прибув до порту "Південний" з Республіки Еквадор в одному із контейнерів з бананами.

Їх було затримано під час спроби вивезення партії наркотиків із порту. Під час огляду автомобіля вилучили понад 60 кг кокаїну. За попередніми даними, вартість вилученого за цінами "чорного ринку" сягає 10 млн дол. США.

Крім того, встановлено, що наркотики затримані планували переправити до країн Європейського Союзу.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) і ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управління СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12-ти років.

Нагадаємо, що нещодавно на Буковині викрито колишнього міліціонера, який продавав наркотики: на 200 тис. грн щомісяця