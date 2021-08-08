В Одесской области ребенка убило током
В Болградском районе Одесской области 10-летнего мальчика ударило током, когда он обмолачивал зерно
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области
"По предварительной информации, 10-летнего мальчика дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на круподерке", - говорится в сообщении.
Без сознания в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно вызвали врачей, которые констатировали смерть ребенка.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, во Львове женщину ударило током, когда она залезла на железнодорожный вагон.
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