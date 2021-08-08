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08 серпня 2021, 13:48 977

На Одещині дитину вбило струмом

08 серпня 2021, 13:48 977
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Рixabay
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У Болградському районі Одеської області 10-річного хлопчика вдарило струмом, коли він обмолочував зерно

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області

"За попередньою інформацією, 10-річного хлопчика вдома вдарило струмом, коли він взявся молоти зерно на круподерці", - йдеться у повідомленні.

Непритомним у господарському приміщенні брата виявила сестра. На місце події негайно викликали лікарів, які констатували смерть дитини.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у Львові жінку вдарило струмом, коли вона залізла на залізничний вагон.

Одеса трагедія Україна блискавка Одеська область

 
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