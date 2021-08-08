На Одещині дитину вбило струмом
У Болградському районі Одеської області 10-річного хлопчика вдарило струмом, коли він обмолочував зерно
Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області
"За попередньою інформацією, 10-річного хлопчика вдома вдарило струмом, коли він взявся молоти зерно на круподерці", - йдеться у повідомленні.
Непритомним у господарському приміщенні брата виявила сестра. На місце події негайно викликали лікарів, які констатували смерть дитини.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, у Львові жінку вдарило струмом, коли вона залізла на залізничний вагон.
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