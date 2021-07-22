В Одессе обрушилась часть здания и разбила машины
В Одессе на улице Композитора Нищинского, 1 произошел обвал части здания
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Odessa.online.
Стена упала на четыре припаркованных автомобиля. Сейчас владельцы разбитых авто разбирают завалы.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило многие городские улицы.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"