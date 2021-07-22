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22 июля 2021, 13:26 2271

В Одессе обрушилась часть здания и разбила машины

22 июля 2021, 13:26 2271
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Скриншот с видео
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В Одессе на улице Композитора Нищинского, 1 произошел обвал части здания

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Odessa.online.

Стена упала на четыре припаркованных автомобиля. Сейчас владельцы разбитых авто разбирают завалы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило многие городские улицы.

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