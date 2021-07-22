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22 липня 2021, 13:26 2282

В Одесі обвалилася частина будівлі й розтрощила автівки

22 липня 2021, 13:26 2282
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Скріншот з відео
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В Одесі на вулиці Композитора Ніщинського, 1 стався обвал частини будівлі

Про це пише RegioNews з посиланням на Odessa.online.

Стіна впала на чотири припарковані автомобілі. Наразі власники розбитих авто розбирають завали.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, Одесу 21 липня ввечері накрила потужна злива, внаслідок чого затопило багато міських вулиць.

негода погода Україна Одеса авто

 
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