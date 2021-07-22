Одессу накрыл мощный ливень: затоплены улицы и повалены деревья

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Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило много городских улиц

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Думскую".

На улицах Балковской, Приморской, Королева, Фонтана и Черемушки сильно поднялся уровень воды. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.

В ряде районов города нет света. Упали сотни деревьев. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Напомним, за прошедшие сутки непогода в Украине унесла жизни двух человек, еще семеро - в больнице.