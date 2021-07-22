Одессу накрыл мощный ливень: затоплены улицы и повалены деревья
Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило много городских улиц
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Думскую".
На улицах Балковской, Приморской, Королева, Фонтана и Черемушки сильно поднялся уровень воды. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.
В ряде районов города нет света. Упали сотни деревьев. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Напомним, за прошедшие сутки непогода в Украине унесла жизни двух человек, еще семеро - в больнице.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране