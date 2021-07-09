В Одесской области мужчина подорвался на гранате

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Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет RegioNews.

Отмечается, что мужчину 1985 года рождения вчера вечером обнаружили без признаков жизни во дворе дома, где он проживал с матерью, после того, как там прогремел взрыв. По предварительной информации, он сам взорвал гранату вскоре после того, как от него ушла жена.

Также незначительные повреждения получил подросток, живущий по соседству.

Полиция квалифицировала дело как самоубийство.

Напомним, недавно на Днепропетровщине мужчина подорвался на боеприпасе времен Второй мировой.