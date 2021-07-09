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09 липня 2021, 13:48 321

На Одещині чоловік підірвався на гранаті

09 липня 2021, 13:48 321
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Фото з відкритих джерел
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У Роздільній Одеській області чоловік загинув в результаті підриву гранати

Про це повідомили у поліції Одеської області, пише RegioNews.

Зазначається, що чоловіка 1985 року народження вчора ввечері виявили без ознак життя у дворі будинку, де він проживав з матір'ю, після того, як там прогримів вибух. За попередньою інформацією, він сам підірвав гранату незабаром після того, як від нього пішла жінка.

Також незначні пошкодження отримав підліток, який живе по сусідству.

Поліція кваліфікувала справу як самогубство.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової.

Україна Одеса поліція події Граната

 
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